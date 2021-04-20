Канцлер Германии Ангела Меркель сравнила качество газа, который поступает в страну транзитом через Украину, с тем, которое приходит по требопроводу "Северный поток". Она оценила качество российского топлива во время выступления по видеосвязи в парламентской ассамблее Совета Европы.

Меркель отметила, что среди европейских политиков существуют разногласия относительно строительства "Северного потока-2".

Как ЕС мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для разрешения для этого трубопровода. Во всяком случае, хочу указать, что газ не "Северного потока-2", который пока не прокачивается, а газ "Северного потока -1" не хуже того, что идет транзитом через Украину или газ, который приходит из России через Турцию.

Канцлер Германии подчеркнула важность сохранения транзита российского газа через Украину.

Мы выступили за то, чтобы Украина оставалась страной - транзитером российского газа. Я знаю, что есть разногласия по поводу "Северного потока - 2". Мы здесь, возможно, видим конфликт, который гораздо шире и сосредоточен на вопросе, в какой мере мы хотим поддерживать торговлю с Россией, прежде всего в энергетической сфере. Германия приняла решение в пользу строительства "Северного потока - 2". Но это политическая борьба, которую многие оценивают иначе.

Напомним, что "Северный поток-2" представляет собой расширенную версию действующего трубопровода "Северный поток". ​Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".

Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Трубопровод проложен на 95%, остается проложить около 120 км труб в датских и 30 км в немецких водах.

Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта. Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го.

США ввели санкции против "Северного потока-2" 19 января 2021 года. Под них попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и ее владелец, компания "КВТ-РУС". Несмотря на это, 6 февраля 2021 года работы были возобновлены судном "Фортуна" в датской эксклюзивной экономической зоне.

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После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.

Как сообщали "Подробности", вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в статье для The Wall Street Journal написал, что запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что "Украина станет значительно слабее". Новый газопровод приведет к тому, что наша страна будет энергетически "отсоединена от Западной Европы".