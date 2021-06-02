Милованов возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома" [ Редактировать ]
Советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов стал главой наблюдательного совета "Укроборонпрома". Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
Решение было принято 1 июня, когда наблюдательный совет утвердил первый за всю историю аудит, проведенный еще за 2019 год.
Сам Милованов написал в Facebook:
Члены совета также попросили генерального директора концерна подготовить план трансформации "Укроборонпрома" на основе критерия "возможности для адекватного ответа для будущих угроз" и "создания современной линейки продуктов".
В заседании приняли участие все члены наблюдательного совета, а также руководство концерна.
Вчера, 1 июня, состоялось заседание обновленного состава наблюдательного совета "Укроборонпрома", на котором Тимофей Милованов единогласно был избран новым главой.
Тимофей Милованов был министром экономики Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. Он с 2019 года в составе Национального инвестиционного совета. В ноябре 2020 назначен внештатным советником главы ОП Андрея Ермака.
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