Запрет продажи лекарств детям: в Раде поддержали законопроект [ Редактировать ]
В среду, 2 июня, Верховная Рада поддержала за основу законопроект, согласно которому планирует запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам.
Документ поддержали 306 парламентариев. Так, Установлен запрет на отпуск (продажу) лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.
Закон вносит изменения в статью 21 ЗУ "О лекарственных средствах".
В случае возникновения сомнения по поводу возраста покупателя, отпуск лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.
Ранее мы писали о том, что министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что в скором времени в Украине подешевеют лекарства.
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