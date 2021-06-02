В среду, 2 июня, Верховная Рада поддержала за основу законопроект, согласно которому планирует запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам.

Документ поддержали 306 парламентариев. Так, Установлен запрет на отпуск (продажу) лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.

Закон вносит изменения в статью 21 ЗУ "О лекарственных средствах".

В случае возникновения сомнения по поводу возраста покупателя, отпуск лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.

Ранее мы писали о том, что министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что в скором времени в Украине подешевеют лекарства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.