В Австралии ученые провели успешные испытания терапии против коронавируса на лабораторных мышах. Лечение уменьшает количество вирусных частиц в организме на 99,9%.

Об этом сообщает пресс-служба Университета Гриффита.

Читайте также США направят другим странам 80 млн доз вакцин от коронавируса - Байден

Препарат разработали совместно с центром исследования и лечения рака City of Hope.

Отмечается, что терапия именно лечит коронавирус, а не способствует более быстрому выздоровлению людей. В основе - технология миРНК, или малых интерферирующих РНК. миРНК способны атаковать непосредственно геном вируса и уничтожать его. Так вирус больше не может размножаться в организме.

Испытания на мышах показали, что терапия на основе миРНК уменьшала количество вирусных частиц в их организме на 99,9%. Кроме того, наночастицы, применяемые в терапии, могут сохраняться до года при температуре 4°C и до месяца - при комнатной температуре.

Ученые предполагают, что открытие может быть использовано для лечения пациентов с коронавирусом. На очереди - испытания на людях.

Ранее Степанов рассказал, как побороть "индийский" штамм коронавируса. Также сообщалось, какие симптомы в шесть раз увеличивают риск смерти больного с коронавирусом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.