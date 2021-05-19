В Австралии создали лекарство от COVID-19 [ Редактировать ]
В Австралии ученые провели успешные испытания терапии против коронавируса на лабораторных мышах. Лечение уменьшает количество вирусных частиц в организме на 99,9%.
Об этом сообщает пресс-служба Университета Гриффита.
Препарат разработали совместно с центром исследования и лечения рака City of Hope.
Отмечается, что терапия именно лечит коронавирус, а не способствует более быстрому выздоровлению людей. В основе - технология миРНК, или малых интерферирующих РНК. миРНК способны атаковать непосредственно геном вируса и уничтожать его. Так вирус больше не может размножаться в организме.
Испытания на мышах показали, что терапия на основе миРНК уменьшала количество вирусных частиц в их организме на 99,9%. Кроме того, наночастицы, применяемые в терапии, могут сохраняться до года при температуре 4°C и до месяца - при комнатной температуре.
Ученые предполагают, что открытие может быть использовано для лечения пациентов с коронавирусом. На очереди - испытания на людях.
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