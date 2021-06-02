Кабмин назначил нового главного санврача [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины назначил нового санитарного врача. Им стал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.
"Кузин назначен заместителем министра здравоохранения - главным санитарным врачом", - сообщил источник.
Отметим, что Игорь Кузин был и. о. гендиректора Центра общественного здоровья. На посту руководителя он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы ЦОЗ.
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