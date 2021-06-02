Кабинет министров Украины назначил нового санитарного врача. Им стал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

"Кузин назначен заместителем министра здравоохранения - главным санитарным врачом", - сообщил источник.

Отметим, что Игорь Кузин был и. о. гендиректора Центра общественного здоровья. На посту руководителя он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы ЦОЗ.

Мы писали о том, что Кабмин назначил двух заместителей Ляшко.

Ранее сообщалось, что инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением о новой эпидемии. По словам медика, возбудители сильно изменились, и человечество уже не может с ними справляться.

Также мы писали о том, что ВОЗ оценила угрозу возникновения новых штаммов COVID.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.