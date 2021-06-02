Кабмин назначил двух заместителей Ляшко [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины назначил двух заместителей нового министра здравоохранения Виктора Ляшко. Заместителями министра стали Игорь Кузин и Петр Емец.
Об этом сообщил министр Ляшко на странице в Facebook.
Эти две кандидатуры были предложены самим главой Минздрава.
"Кабинет министров назначил предложенные мной кандидатуры двух заместителей министра. Игорь Кузин, Петр Емец, поздравляю в команде Министерства здравоохранения. Легко не будет, но знаю, что вместе сможем реализовать все запланированное", - заявил Ляшко.
Ранее сообщалось, что инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением о новой эпидемии. По словам медика, возбудители сильно изменились, и человечество уже не может с ними справляться.
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