Через 5-7 лет в мире появится новый вирус, который будет еще сильнее и опаснее, чем COVID-19. Об этом в эфире "Апостроф Live" заявила инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

По словам медика, возбудители сильно изменились, и человечество уже не может с ними справляться, так как нет эффективных средств для борьбы с ними.

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"Понимаете, есть пандемические циклы. Это процесс цикличный. Помните, какие в средние века были эпидемии? Мы думаем, что все это в прошлом, но нет - ничего подобного. Возбудители сильно изменились. Сейчас в природе доминируют вирусные инфекции, с которыми мы не можем справляться. У нас нет эффективных средств борьбы", - отметила врач.

Голубовская подчеркнула, что прививки - это самый эффективный способ борьбы с вирусами, но даже этого недостаточно для данного возбудителя. К сожалению, препаратов, которые смогут бороться с вирусом, нет даже в ближайшей перспективе.

"При гриппе у нас есть специфические средства лечения, а здесь их нет. Есть средства, которые исследуются, но они не специфичны и могут применяться при многих РНК-содержащих вирусах. Из-за этого, к сожалению, будут гибнуть люди, будут всплески заболевания", - добавила инфекционист.

Ранее мы писали о том, что Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

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