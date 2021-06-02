ООН розкритикувала заборону трьох телеканалів в Україні [ Редактировать ]
Моніторингова місія ООН розкритикувала заборону трьох телеканалів. Мовляв, це рішення "не було ухвалене незалежним органом" та не відповідає міжнародним стандартам прав людини.
Нагадаю, у лютому РНБО наклала санкції на народного депутата Тараса Козака та вісім його компаній. Це призвело до закриття трьох телеканалів - "112 Україна", Newsone та Zik.
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