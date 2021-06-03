Филиппинке Алике Перес в ресторане быстрого питания подали обжаренное во фритюре полотенце вместо жареной курицы, которую она заказала. Она обнаружила полотенце после того, как ее сын пожаловался на то, как трудно откусить и нарезать курицу.

Об инциденте филиппинка написала в соцсети Facebook, опубликовав также фото и видео поданного ей блюда.

По словам Перес, она разломала кусок "курицы" руками и обнаружила обжаренное во фритюре полотенце. Она описала этот опыт как "отвратительный и смущающий", отметив, что заказ поступил из ресторана сети Jollibee в городе Тагуиг через местную службу доставки еды под названием Grab.

"Это действительно беспокоит… Как можно положить полотенце в жидкое тесто и даже зажарить его?!" - написала женщина.

В ответ на обвинения компания Jollibee опубликовала заявление о том, что было проведено тщательное расследование жалобы и принято решение временно закрыть филиал, ответственный за инцидент.

По заявлению компании, филиал Jollibee Bonifacio - Stop Over будет закрыт на три дня, начиная с четверга, после того, как было обнаружено, что "со стороны определенного персонала магазина произошли отклонения от стандартных процедур приготовления еды Jollibee".

Ранее мы писали о том, что в Житомире мужчина купил колбасу, но по приходу домой обнаружил в ней крысиные лапы и хвост.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.