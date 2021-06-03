Пошук злочинців за запахом і слідом, виявлення вибухівки, наркотиків та штурм будівлі. Поліцейські з усієї України разом зі своїми чотирилапими напарниками складають іспити з підвищення кваліфікації. У Житомирському навчальному центрі - побували наші кореспонденти.

Штурм будівлі, затримання зловмисника та пошук наркотиків. Так відбуваються іспити на підвищення кваліфікації серед... службових собак.

Цього красунчика звати Ульф. Він вірний напарник під час виконання завдань. За чотири роки своєї служби, Ульф знайшов безліч наркотичних речовин

Не помилився він і цього разу. Як це, бути підозрюваним, відчули на собі і журналісти. Щоправда, ретельно обнюхавши всіх, Ульф зупинився - біля підставної людини, у якої й була заборонена речовина. Власник собаки згадує, як Ульф колись знайшов зілля - у печі.

Владислав Шкромада, інспектор-кінолог кінологічного центру Сумської області:

Така занедбана хата звичайна людина нічим не відлучалася. Він уже просто заліз на цю піч і почав її дряпати показує що всьо, здесь я одягнув рукавички і поліз. Де були виявлені наркотичні речовини, канабіс розфасований під золою? То єсть так би просто ми не знайшли його.

Окрім пошуків вибухівки, наркотиків та затримання зловмисників за запахом і слідом, існує ще - штурмовий напрям. Таких чотирилапих використовують у спеціальному підрозділі "Корд". Вони незамінні під час найскладніших спецоперацій із захоплення небезпечних злочинців та звільнення заручників.

Кінолог, який грає роль зловмисника, каже - відчуває укус навіть через захист.

Олександр, кінолог:

Який би цей костюм не був би - це справді больно, навіть буває таке. Переломів не буває, но синяки сильні.

Такі іспити з підвищення кваліфікації для службових собак обов'язкові, зазначають у навчальному центрі.

Світлана Коломієць, начальниця кінологічної служби Національної поліції України:

Ми ж не можемо навчити собаку один раз і на все життя, тобто їй потрібно підтримувати робочі якості, крім того собака отримує відповідний сертифікат про допуск до роботи, собака пройшла навчання за 6 місяців отримала сертифікат, а потім їй треба перепідтверджувати раз на три роки підтверджують свою фахову приналежність.

Цього разу доводили свою професійну придатність 23 службових собаки. Їхні власники результатами задоволені.