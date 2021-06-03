Мишель Андраде рассказала, сколько ей платит Потап [ Редактировать ]
Украинско-боливийская певица Мишель Андраде рассказала много интересного о своей жизни и творчестве. Так, в шоу "33 за 3" Александры Кучеренко певица даже призналась, сколько зарабатывает.
Расспрашивая девушку о жизни, Александра отметила, что по слухам, Mozgi Entertainment платит своим артистам 10% от гонораров.
"Вообще, по разному бывает, - засмеялась Мишель, - иногда больше бывает".
Напомним, недавно в семье Насти Каменских случилось горе - у певицы умер отец. Также мы писали о том, что Каменских умилила поклонников теплым фото с мамой.
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