Украинский рэпер Потап опубликовал видео с отрывком из новой песни "100 тысяч минут вместе", которую исполнили его подопечные - молодая певица Мишель Андраде и экс-солист группы "Время и стекло" Позитив.

Снимок выглядел провокационно, а артисты напоминали влюбленную пару.

"Я очень рад, что ко мне обратился Руслан с просьбой написать саундтрек к новому сериалу "100 тысяч минут вместе", который только что стартовал на 1+1! Я сразу же написал на mozgistudios прекрасную песню, которую записали mishvirmish и positiff и получилась просто бомбяо песня! Такая честная и чувственная разборка любящих людей!", - отметил Потап.

Подписчики сразу же оценили работу звездной троицы.

"Вновь потрясающая и непревзойденная работа!", "А группа будет Позитив и Мишель Андраде?", "Хотим клип", "Спасибо, залетает в голову и не вылетает", - пишут пользователи сети.

Как известно, Позитиву и Мишель Андраде уже несколько недель приписывают роман. Известно, что парочка вместе снималась в "Орел и решка", а теперь еще и записала совместную песню.

Напомним, недавно в семье Насти Каменских случилось горе - у певицы умер отец. Также мы писали о том, что Каменских умилила поклонников теплым фото с мамой.

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