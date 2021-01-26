Известная украинская певица Настя Каменских (NK) порадовала поклонников новым фото с мамой. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.

На фото артистка крепко обнимает свою маму.

"Нет в мире места теплее и спокойнее, чем в объятиях мамы", - подписала снимок Настя.

Поклонников порадовал душевный пост певицы. Они написали много приятных слов в комментариях.

"Боже, как мило", "Красотки, так держать", "Вы - лучшие", "Какой душевный пост!", "Это правда. Мамы - наше все", "Настя, вы такая крутая!", - написали юзеры социальной сети под фото.

Ранее мы сообщали, что в семье Каменских случилось горе. У Насти умер папа.

Ранее мы писали о том, что умерла звезда культовых сериалов "Вавилон-5" и "Остаться в живых". Мира Фурлан скончалась на 66-м году жизни.

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