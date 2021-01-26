Каменских умилила поклонников теплым фото с мамой [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских (NK) порадовала поклонников новым фото с мамой. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.
На фото артистка крепко обнимает свою маму.
"Нет в мире места теплее и спокойнее, чем в объятиях мамы", - подписала снимок Настя.
Поклонников порадовал душевный пост певицы. Они написали много приятных слов в комментариях.
"Боже, как мило", "Красотки, так держать", "Вы - лучшие", "Какой душевный пост!", "Это правда. Мамы - наше все", "Настя, вы такая крутая!", - написали юзеры социальной сети под фото.
Ранее мы сообщали, что в семье Каменских случилось горе. У Насти умер папа.
Ранее мы писали о том, что умерла звезда культовых сериалов "Вавилон-5" и "Остаться в живых". Мира Фурлан скончалась на 66-м году жизни.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Бари Алибасова срочно госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц
Известная украинская певица Настя Каменских (NK) порадовала поклонников новым интересным фото
Популярная украинская певица Надя Дорофеева удивила поклонников откровеным фото
Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк поразила поклонников новым снимком