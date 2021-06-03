В четверг, 3 июня, Конституционный суд отложил рассмотрение дела по рынку земли. Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко в эфире одного из телеканалов.

До сути дела не дошли. Мы рассчитывали, что будет рассматриваться по существу, у нас очень мощная правовая база, но исходя из того количества ходатайств, мы за целый день рассматривали ходатайство и судьи неоднократно возвращались в совещательную комнату.

По его словам, рассмотрения дела суд решил отложить из-за большого количества ходатайств.

Соответственно, решение коллегии - в связи с ходатайствами, рассмотрение дела откладывается. Мы для себя понимаем, что рассмотрение дела займет месяцы, потому что до рассмотрения по существу еще очень далеко.

Ранее сообщалось, что закон о рынке земли вступил в силу.

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