Рассмотрение земельного закона отложили [ Редактировать ]
В четверг, 3 июня, Конституционный суд отложил рассмотрение дела по рынку земли. Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко в эфире одного из телеканалов.
До сути дела не дошли. Мы рассчитывали, что будет рассматриваться по существу, у нас очень мощная правовая база, но исходя из того количества ходатайств, мы за целый день рассматривали ходатайство и судьи неоднократно возвращались в совещательную комнату.
По его словам, рассмотрения дела суд решил отложить из-за большого количества ходатайств.
Соответственно, решение коллегии - в связи с ходатайствами, рассмотрение дела откладывается. Мы для себя понимаем, что рассмотрение дела займет месяцы, потому что до рассмотрения по существу еще очень далеко.
Ранее сообщалось, что закон о рынке земли вступил в силу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Як пенсійну реформу загалом та законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему зокрема, а також земельне питання і місцеві вибори оцінює опозиція?
Вже з липня всі сільські, селищні та міські ради зможуть продавати цю землю через електронні аукціони, або здавати її в оренду
Вітчизняний малий аграрний бізнес може не пережити відкриття вільного ринку землі, - переконані в опозиції
В понедельник, 24 мая, президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30" подписал законопроект о земельной децентрализации
В Украине будут штрафовать за продажу лекарств несовершеннолетним