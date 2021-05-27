Рынок земли: закон вступил в силу [ Редактировать ]
В четверг, 27 мая, вступил в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Он необходим для завершения земельной реформы в Украине. Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".
Он вступил в силу на следующий день после обнародования, однако ряд его норм введут в действие спустя три, шесть месяцев и год после опубликования.
Закон разрешил передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.
Органы местного самоуправления получили полномочия менять целевое назначение частных земучастков и утверждать планы детальной планировки территории за пределами населенных пунктов. Общины будут самостоятельно решать, продавать или сдавать участки в аренду. Вся выручка пойдет в местные бюджеты.
Изменение целевого назначения происходит по инициативе собственников. Изменение могут осуществить сельский, поселковый, городской совет.
Отказ Совета министров Автономной республики Крым, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления в изменении целевого назначения участка или оставление ходатайства без рассмотрения можно будет обжаловать в суде.
В Главном юридическом управлении парламента подчеркивали, что отдельные положения закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к приобретению в собственность земельных участков. Это фактически приводит к декларативности законодательного положения о запрете этим лицам получать в собственность "de facto" землю "сельскохозяйственного назначения".
Ранее Владимир Зеленский подписал закон № 1357-ІХ о призыве на военную службу резервистов без объявления мобилизации.
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