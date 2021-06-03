КСУ рассмотрит конституционность земельной реформы [ Редактировать ]
Большая палата Конституционного Суда Украины сегодня, 3 июня в 10.00 на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассмотрит дело о конституционности земельной реформы. Также будет рассматриваться представление 53 народных депутатов Украины относительно разъяснения нескольких статей Конституции Украины, которые касаются земли.
Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ.
Как отмечается в сообщении, на соответствие Конституции Украины будут проверять закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 № 552-IX, отдельные положения Земельного кодекса Украины с изменениями, внесенными указанным законом.
В КСУ также рассмотрят представление 53 народных депутатов относительно соответствия КУ закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 № 552- IX.
Авторы ходатайства утверждают, что только украинский народ наделен правом принимать решение о распоряжении таким объектом права собственности, как земля, через всеукраинский референдум.
Ранее сообщалось, что закон о рынке земли вступил в силу.
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