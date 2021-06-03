В самолете авиакомпании AirFrance, который направлялся по рейсу из Чада в Париж, прошла эвакуация пассажиров в связи с угрозой взрыва бомбы на борту. Об этом на своей странице в Twitter рассказал министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин.

По его словам, экстренные службы получили сообщение о возможном теракте и, после приземления воздушного судна в парижском аэропорту Руасси-Шарль де Голля, правоохранители эвакуировали всех пассажиров и, с помощью служебных собак, проверили самолет на наличие взрывчатых веществ.

По просьбе премьер-министра было открыт межведомственный кризисный штаб в связи с подозрением о наличии на борту рейса AF865 Нджамена - Париж взрывного устройства.

Отмечается, что воздушное судно без происшествий совершило посадку. Сейчас проверка самолета продолжается и ее результаты вскоре станут известны.

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Кроме того, в аэропорту беларуской столицы Минска был задержан самолет немецкой авиакомпании Lufthana, который должен был выполнить перелет в город Франкфурт. Борт задерживается в связи с поступившей информацией о бомбе в салоне.

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