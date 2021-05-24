В салоне самолета может находится взрывное устройство/ фото: samolets.com

В аэропорту беларуской столицы Минска был задержан самолет немецкой авиакомпании Lufthana, который должен был выполнить перелет в город Франкфурт. Об этом сообщил телеканал "Белсат".

Борт задерживается в связи с поступившей информацией о бомбе в салоне. Всех пассажиров высадили, проходит проверка багажа.

Всех пассажиров высадили из самолета Lufthansa, который должен лететь из Минска во Франкфурт, чтобы перепроверить свои вещи.

Отмечается, что на электронную почту аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить теракт в отношении рейса LH1487. Посадку на него приостановили.

Ранее мы писали, что самолет компании Ryanair, на борту которого находился основатель Nexta Роман Протасевич, совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минска. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании.

Кроме того, в Одессе самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины совершил аварийную посадку. Техническая неисправность возникла в небе над Черным морем, в информационной службе аэропорта Одесса подтвердили эту информацию.

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