В Мавритании террорист угрожал взорвать пассажирский самолет [ Редактировать ]
В Мавритании неизвестный мужчина захватил пассажирский авиалайнер и угрожал подорвать его, в случае, если ему не будет дана возможность улететь.
Инцидент произошел в аэропорту Нуашкота. Мужчина пробрался на борт, к счастью, пустого самолета, принадлежащего авиакомпании Mauritania Airlines, который в это время находился на взлетно-посадочной полосе. Местные СМИ сообщили, что захватчик общался на английском языке и назвал себя гражданином США, имеющим проблемы с правительством в Мавритании.
Отмечается, что в ходе переговоров оказалось, что "террорист" требовал предоставить ему возможность улететь на самолете и "компенсацию" от руководства страны. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника, при этом высокопоставленные лица заявляют, что это первый случай нарушения безопасности с момента открытия аэропорта Нуакшота в 2016 году.
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Кроме того, на Мальте угонщики захватили самолет A320 ливийских авиалиний. Авиалайнер, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, приземлился в аэропорту Мальты.
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