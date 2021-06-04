Президент Федерации смешанных единоборств (ММА) Украины Олег Рожкевич является гражданином России. С таким утверждением выступило тернопольское издание "Без табу".

У нас есть информация о том, что Национальную Федерацию, вид спорта - смешанные единоборства ММА, которая, казалось бы, должна пропагандировать патриотизм, любовь к своей Родине и готовность к ее защите, на восьмом году российско-украинской войны возглавляет гражданин России Олег Рожкевич. Интересно, сколько это стоит украинским налогоплательщикам?

В распоряжении издания оказались копии некоторых документов Рожкевича, исходя из содержания которых, становится ясно, что он является обладателем паспорта гражданина России. Причем документ получен в столице Башкортостана городе Уфе.

Журналисты выяснили, что Рожкевич владеет бизнесом в России и завозит из нее в Украину фармацевтические изделия. Известно, что имеет отношение и к федерации СБИР ("ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ФЕДЕРАЦИЯ СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ РОССИИ”), зарегистрированной в Москве, президентом которой является Юмагуен Рамазан Мухутдинович, а основной вид ее деятельности - "деятельность других общественных организаций, не включенных в другие группировки".

Как сообщали "Подробности", скандально известный 27-летний спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко, прославившийся после нападения на журналистов, был назначен вице-президентом Украинской федерации смешанных боевых искусств (ММА) в Киевской области.