Скандально известный 27-летний спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко, прославившийся после нападения на журналистов, стал вице-президентом Украинской федерации смешанных боевых искусств (ММА) в Киевской области. Об этом сообщила в Facenook белоцерковская федерация, членом которой он является.

"Вместе к победам!" - поздравили Титушко коллеги.

После того как новость разлетелась по сети, вызвав шквал возмущенных комментариев, сообщение удалили. А Украинской федерации смешанных боевых искусств заявила, что "на сегодняшний день этот человек не имеет никакого отношения к федерации UFMMA".

Краткосрочное назначение было сделано на местном уровне, и отменено сразу же, как это стало известно руководству федерации.

Кроме того, и.о. спикера МВД Украины Ярослав Тракало уточнил в комментарии "Украинской правде", что Титушко находится под домашним арестом с 15 июня. Эта мера пресечения была избрана судом по уголовному производству о разбое и угоне, по которому Титушко в 2018 году был объявлен в розыск. Под домашним арестом он будет находиться до 3 сентября.

Напомним, 18 мая 2013 года на оппозиционной акции в Киеве "Вставай, Украина!" Вадим Титушко напал на журналистов Влада Соделя и Ольгу Сницарчук. Его задержали, но отпустили под залог в размере 20 тыс. грн. Впоследствии за применение силы против журналистов Вадиму вынесли условный приговор.

Его имя стало нарицательным, и с того времени всех спортсменов, участвующих в различных силовых акциях за деньги, называют "титушками".