В Аргентине в преддверии отборочного поединка Чемпионата мира-2022 состоялась церемония открытия памятника легендарному футболисту Диего Марадоне. Об этом сообщает издание Footboom.

Важнейшее мероприятие состоялось в городе Сантьяго-дель-Эстеро, где прошел футбольный поединок между сборными командами Аргентины и Чили. Также в церемонии приняли участие игроки сборной Аргентины.

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Отмечается, что поединок закончился с ничейным счетом 1:1. Известно, что Диего Марадона является одним из самых знаменитых спортсменов в истории мирового футбола. За свою карьеру он успел сыграть в большом количестве клубов, также именем Марадоны был назван стадион футбольного клуба "Архентинос Хуниорс", к тому же он является почетным гражданином Буэнос-Айреса и Неаполя.

#SelecciónMayor La Selección @Argentina participó del homenaje realizado en las inmediaciones del estadio en donde se descubrió una estatua en homenaje a la leyenda Diego Maradona 🇦🇷 pic.twitter.com/26naKUUKne — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 3, 2021

Читайте также, стадион итальянского футбольного клуба "Наполи" переименовали в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Переименовать стадион предложили мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис и советник по топонимии Алессандро Клементе.

Кроме того, семерым медицинским работникам в Аргентине предъявлено обвинение в "простом убийстве с возможным умыслом" легендарного футболиста Диего Марадоны. Для расследования обстоятельств смерти Марадоны создана специальная медицинская комиссия.

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