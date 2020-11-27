Диего Марадона шокировал завещанием [ Редактировать ]
Легенда мирового футбола Диего Марадона завещал, чтобы в день смерти его тело забальзамировали и выставили перед публикой. Об этом сообщило издание Infobae.
По данным СМИ, еще в октябре Марадона посетил нотариуса и официально оформил свою последнюю волю.
Я, Диего Марадона, находясь в здравом уме и твердой памяти, хочу выразить свою волю, которая заключается в том, чтобы в день моей смерти меня забальзамировали и выставили напоказ
Стоит отметить, что Марадона даже обсуждал идею бальзамирования со своими друзьями и отметил, что ему бы хотелось, чтобы его приветствовали люди, а не статую.
Я не хочу статую, они мне не нравятся, иногда они совершенно не похожи на человека, которого изображают. Когда я умру, я хочу, чтобы это был я, чтобы люди приветствовали меня
Но, как и где произойдет захоронение футболиста, будут решать его наследники.
Напомним, сын Диего Марадоны попал в реанимацию, после того, как узнал о смерти отца от журналиста.
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