Семерым медицинским работникам в Аргентине предъявлено обвинение в "простом убийстве с возможным умыслом" легендарного футболиста Диего Марадоны. Им грозит от восьми до 25 лет тюрьмы. Об этом сообщает ESPN.

Прокуратура в Сан-Исидро, Аргентина, попросила суд запретить подозреваемым выезжать из страны.

Напомним, Марадона умер в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года от сердечной недостаточности через две недели после операции на головном мозге.

Леопольдо Луке, нейрохирург, который провел успешную операцию на головном мозге Марадоне, и психиатр Агустина Косачев, которая лечила бывшую футбольную звезду, есть среди семи обвиняемых. Они отрицали любые противоправные действия. Аудио частных разговоров между врачами и людьми из окружения Марадоны попали в СМИ и свидетельствует о том, что за футболистом не следили должным образом.

Семья Марадоны считает Луке одним из виновных в его смерти.

Для расследования обстоятельств смерти Марадоны создана специальная медицинская комиссия. В ее докладе отмечается, что команда медиков действовала "неуместно, дефицитно и необдуманно" и оставила его "на произвол судьбы".

Среди обвиняемых также две медсестры, координатор-медсестра, врач и психолог.

Вскрытие Марадоны установило, что он умер во сне от острого отека легких, скопления жидкости в легких из-за застойной сердечной недостаточности.

В отчете по токсикологии не обнаружено алкоголя и незаконных веществ, однако использовались психотропные препараты для лечения тревоги и депрессии.

Давать показания обвиняемые начнут с 31 мая.

Ранее сообщалось, что врача Марадоны обвиняют в подделке подписи футболиста.