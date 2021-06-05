Группировки боевиков из Ирана запустили эскадру беспилотников со взрывчаткой для атаки на авиабазы США в соседнем Ираке. Об этом сообщают официальные лица из администрации США.

Атаки проходили ночью. В настоящее время известно о двух совершенных нападениях на американских военных с помощью БПЛА.

По крайней мере трижды за последние два месяца эти боевики применяли небольшие вооруженные взрывчаткой беспилотники, которые сбрасывали бомбы или врезались в цели во время ночных атак на базы в Ираке - в том числе на те, которые использовались ЦРУ и подразделениями сил специальных операций США.

Отмечается, что контингент вооруженных сил США был введен на территорию Ирака в 2003 году из-за угрозы тогдашнего режима Саддама Хусейна. В 2011 году было принято решение вывести американских военных из страны, однако в 2014 указом президента Барака Обамы их вернули обратно для предотвращения угрозы со стороны боевиков террористической организации "Исламское государство".

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