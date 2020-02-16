В Ираке ракетами обстреляли посольство США [ Редактировать ]
В Багдаде ракетами обстреляли посольство Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Alarabiya.
Ракеты упали около территории посольства США в "зеленой зоне" Багдада. Информации о жертвах еще нет.
Reuters сообщает о том, что ракеты выпустили в сторону одной из баз, которую возглавляют американские войска коалиции. Об этом агентству сообщил источник в Вооруженных силах США.
Как сообщает издание Al Hadath, в сторону посольства выпустили четыре ракеты "Катюша". После обстрела в "зеленой зоне" включили сирену, а над Багдадом пролетели военные вертолеты.
Ранее сообщалось, что в Афганистане ракета попала в вертолет с украинцами. А также мы писали о том, что жуткая авиакатастрофа унесла жизни спасателей, а у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.
Ранее мы писали, что в Ираке начался вывод войск США.
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