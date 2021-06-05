SpaceX "припарковали" свой грузовой корабль на МКС [ Редактировать ]
Грузовой космический корабль SpaceX Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Благодаря ему экипаж станции получил необходимое для исследовательской работы оборудование.
Космическому челноку удалось пристыковался к МКС в автономном режиме. Подобная операция стала пятой по счету, которую провела NASA.
Грузовой космический корабль Dragon автономно состыковался в 5:09 по восточному времени, что сделало его пятым космическим кораблем, который в настоящее время припаркован на МКС.
Отмечается, что Dragon, помимо принадлежностей для работы экипажа, доставил пару выдвижных солнечных батарей, которые в скором времени установят на МКС.
Ранее мы писали, что SpaceX запустила к МКС грузовой корабль. Через 12 минут после запуска корабль отсоединился от второй ступени ракетоносителя Falcon 9, Он должен был в автоматическом режиме долететь до Станции и состыковаться с ней.
Кроме того, NASA отправит на Международную космическую станцию 100 мальков кальмаров и 5000 микроскопических животных. Маленькие кальмары будут использованы в рамках исследования влияния космического полета на полезное взаимодействие между микробами и животными.
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