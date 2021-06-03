В четверг, 3 июня, NASA отправит на Международную космическую станцию (МКС) 100 мальков кальмаров и 5000 микроскопических животных. Организмы вместе с необходимым техническим оборудованием на станцию ​​доставит ракета Space X's Falcon 9, сообщает ВВС.

Таким образом ученые планируют проверить влияние космического полета.

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Маленькие кальмары будут использованы в рамках исследования влияния космического полета на полезное взаимодействие между микробами и животными, поскольку они имеют иммунную систему, подобную человеческой.

Как заявили в NASA, эксперимент может поддержать разработку защитных мероприятий для сохранения здоровья космонавтов во время длительных космических миссий.

"Животные, так же как и люди, полагаются на микробы, чтобы поддерживать здоровую пищеварительную и иммунную систему. Мы не до конца понимаем, как космический полет меняет эти полезные взаимодействия", - отметила Джейми Фостер, главная исследовательница эксперимента. Она добавила, что кальмары смогут решить "эти важные вопросы здоровья животных".

Отмечается, что к возвращению на Землю они будут заморожены.

Ранее сообщалось, что на МКС начнутся сверхсекретные оборонные испытания.

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