NASA отправит на МКС сотню маленьких кальмаров [ Редактировать ]
В четверг, 3 июня, NASA отправит на Международную космическую станцию (МКС) 100 мальков кальмаров и 5000 микроскопических животных. Организмы вместе с необходимым техническим оборудованием на станцию доставит ракета Space X's Falcon 9, сообщает ВВС.
Таким образом ученые планируют проверить влияние космического полета.
Маленькие кальмары будут использованы в рамках исследования влияния космического полета на полезное взаимодействие между микробами и животными, поскольку они имеют иммунную систему, подобную человеческой.
Как заявили в NASA, эксперимент может поддержать разработку защитных мероприятий для сохранения здоровья космонавтов во время длительных космических миссий.
"Животные, так же как и люди, полагаются на микробы, чтобы поддерживать здоровую пищеварительную и иммунную систему. Мы не до конца понимаем, как космический полет меняет эти полезные взаимодействия", - отметила Джейми Фостер, главная исследовательница эксперимента. Она добавила, что кальмары смогут решить "эти важные вопросы здоровья животных".
Отмечается, что к возвращению на Землю они будут заморожены.
Ранее сообщалось, что на МКС начнутся сверхсекретные оборонные испытания.
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