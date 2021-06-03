SpaceX запустила к МКС грузовой корабль [ Редактировать ]
В четверг, 3 июня, американская компания SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon. Запуск ракетоносителя с кораблем транслировалось на YouTube.
Корабль направляется к Международной космической станции.
Через 12 минут после запуска корабль отсоединился от второй ступени ракетоносителя Falcon 9. Теперь он должен в автоматическом режиме долететь до МКС и состыковаться с ней.
В субботу, 5 июня, состоится стыковка.
Ранее в этом году компания добилась значительных успехов в своей программе Starship, выполнив запуск и посадку с большой высоты на своем полигоне Starbase в Техасе.
Запуски ракет Starship проходили не очень гладко, к примеру, недавно катастрофу успели остановить за мгновение до запуска.
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