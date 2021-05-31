МКС повреждена: что случилось на станции [ Редактировать ]
Международная космическая станция повреждена. Об этом сообщает Sciencealert.
Как сообщается, космический мусор повредил роботизированную руку Canadarm2. Прибор все еще в рабочем состоянии, но мусор пробил термическое покрытие.
Роботизированная рука Canadarm2 была разработана Канадским космическим агентством и "служит" МКС уже 20 лет. Это многоступенчатая титановая роботизированная рука, которая помогает перемещать объекты за пределами МКС, включая грузовые шаттлы, а также помогает в обслуживании станции.
В Канадском космическом агентстве сообщили:
Несмотря на удар, результаты текущего анализа показывают, что производительность руки остается неизменной.
Ранее мы писали о том, что на МКС начнутся сверхсекретные оборонные испытания.
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