Принц Гаррі і Меган Маркл вдруге стали батьками. У подружжя народилася донька. Сталося це ще четвертого червня, утім офіційно оголосили про поповнення у родині лише напередодні. Повне ім'я новонародженої Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор. А скорочено Лілі. Таке ім'я дитині дали на честь прабабусі - королеви Єлизавети ІІ.

У дитинстві її називали Лілібет. Друге ім'я - Діана - це данина покійній матері принца Гаррі. Герцог і герцогиня Сассекські нині живуть у Каліфорнії.

У січні торік вони відмовилися від королівських обов'язків. Пара виховує також сина Арчі, у травні йому виповнилося два роки.