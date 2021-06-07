Принц Гаррі і Меган Маркл офіційно оголосили про народження дочки [ Редактировать ]
Принц Гаррі і Меган Маркл вдруге стали батьками. У подружжя народилася донька. Сталося це ще четвертого червня, утім офіційно оголосили про поповнення у родині лише напередодні. Повне ім'я новонародженої Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор. А скорочено Лілі. Таке ім'я дитині дали на честь прабабусі - королеви Єлизавети ІІ.
У дитинстві її називали Лілібет. Друге ім'я - Діана - це данина покійній матері принца Гаррі. Герцог і герцогиня Сассекські нині живуть у Каліфорнії.
У січні торік вони відмовилися від королівських обов'язків. Пара виховує також сина Арчі, у травні йому виповнилося два роки.
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