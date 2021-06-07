Зеленский просит Раду принять антикоррупционную стратегию [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду поддержать антикоррупционную стратегию, которую подготовило правительство. Документ содержит пять принципов.
Об этом глава государства заявил на антикоррупционном форуме.
"Парламенту следует сосредоточиться на том, что в последние четыре года в Украине отсутствует программный документ - антикоррупционная стратегия. Депутатам нужно принять как можно быстрее внесенный правительством проект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020 - 2024 годы. Она должна содержать пять главных принципов", - отметил Зеленский.
Он также перечислил принципы стратегии:
- оптимизация функций государственных органов власти;
- цифровая трансформация и полное открытие данных;
- удобные и законные сервисы;
- неотвратимость наказания за коррупционные правонарушения;
- общественная нетерпимость к коррупции.
Ранее сообщалось, что в Минюсте обнародовали фамилии кандидатов в список олигархов.
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