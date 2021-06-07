Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду поддержать антикоррупционную стратегию, которую подготовило правительство. Документ содержит пять принципов.

Об этом глава государства заявил на антикоррупционном форуме.

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"Парламенту следует сосредоточиться на том, что в последние четыре года в Украине отсутствует программный документ - антикоррупционная стратегия. Депутатам нужно принять как можно быстрее внесенный правительством проект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020 - 2024 годы. Она должна содержать пять главных принципов", - отметил Зеленский.

Он также перечислил принципы стратегии:

- оптимизация функций государственных органов власти;

- цифровая трансформация и полное открытие данных;

- удобные и законные сервисы;

- неотвратимость наказания за коррупционные правонарушения;

- общественная нетерпимость к коррупции.

Ранее сообщалось, что в Минюсте обнародовали фамилии кандидатов в список олигархов.

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