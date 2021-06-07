Центри масової вакцинації цими вихідними запрацювали ще в семи містах країни. Тепер щепитися зможуть усі охочі в Тернополі, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді, Горішніх Плавнях і Рівному.

Загалом нині працює 10 таких центрів. Записатися у чергу на ін'єкцію у вихідний день можна в додатку "Дія" або через національний контакт-центр МОЗу. З початку кампанії в Україні вакцинували понад мільйон двісті тисяч громадян. З них другу дозу отримали майже 150 тисяч осіб.