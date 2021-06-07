Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) не на шутку напугал поклонников, опубликовав в соцсети Instagram новое фото.

На снимке артист позирует крупным планом. Из носа у него течет кровь, на одежде также проступают кровавые пятна.

"Со мной на съемках #экзорцизм происходили странные вещи ...." - написал под фото Потап.

К слову, не все фанаты сразу поняли, что этот снимок - со съемок, и некоторые даже всерьез испугались.

"О Боже, не пугайте", "Я думала, с вами трагедия произошла, пока не прочитала, что это съемки", "За что?", "Алексей, с вами все в порядке? Я за вас переживаю", "Настя не сдержалась!?" - пишут в комментариях пользователи Сети.

Ранее Мишель Андраде рассказала, сколько ей платит Потап. Также мы писали о том, что лысая Могилевская напугала поклонников.

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