"Я ваш новый президент": Потап спровоцировал фанатов на шквал негатива [ Редактировать ]
Украинский рэпер Потап заявил, что он теперь новый президент и будет делать то, что он хочет. Такое заявление он сделал в ответ на возмущения поклонников о том, что он хочет записать песню с Ольгой Бузовой. Видео он разместил на своей странице в Instagram.
Потап отметил, что его возмутило то, что российские артисты имеют большую популярность в чарте Apple Music и это повлияло на его решение записать песню вместе с Бузовой. Он добавил, что украинские музыканты вынуждены уезжать из Украины, а те, кто остается – попадают под пресс.
Нас нет, нас не слышат. Артисты уезжают из Украины, а те, кто остаются, попадают под пресс таких "долбодятлов", как ты. И я, как украинец, научу вас любить мою страну потому, что можно любить и Потапа, и Украину вместе.
Он отметил, что его не интересует личная позиция Бузовой и если такие песни принесут пользу Украине, то ему все равно, с кем петь.
Я буду делать в своей стране все, что я хочу, а вы будете поддерживать меня. Ведь я – украинец, а мои победы – это победы каждого из вас...Я, заслуженный артист Украины, считаю, что могу петь и записываться с кем-либо, если это приносит пользу моей стране.
После этого он заявил, что является новым президентом Украины, так как других успешных лидеров в нашей стране нет.
Я – настоящий казак. У вас нет такого лидера, как я. Я – настоящий, я – ваш новый президент. Привыкайте к этой мысли.
В комментариях подписчики снова набросились на Потапа, и он начал отвечать им в жесткой форме.
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