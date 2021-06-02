Лысая Могилевская напугала поклонников (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская удивила своим видом, неожиданно показавшись из лысой головой. Соответствующее фото звезда опубликовала в своем Instagram.
На фотографии артистка изображена без своих привычных длинных волос.
"Анита @anitasporty, все я сдалась! Решила сразу все сделать, чтобы не ждать 26 июня", - написала в описании к фото певица.
Поклонников напугал вид артистки. Они написали много встревоженных комментариев под постом и поинтересовались, все ли в порядке у Натальи.
"Это парик? Я надеюсь", "Шок", "Это же фотошоп, Наташ?", "Обнулилась полностью!", "Я не верю!", "Все хорошо у вас?", - написали юзеры соцсети.
Однако, оказывается, Наталья Могилевская присоединилась к челленджу известного украинского фитнес-тренера Аниты Луценко. Согласно его условиям до 26 июня участники должны похудеть на 4 килограмма. В случае, если условие не будет выполнено, участник должен побриться на лысо.
Ранее мы писали о том, что Могилевская взбудоражила фанатов фото в купальнике.
Также сообщалось, что Каменских "взорвала" сеть дерзким образом. А Деми Мур изменилась до неузнаваемости.
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