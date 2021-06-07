В понедельник, 7 июня, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон. Зеленский поблагодарил его и рассказал, что его поездка в США должна состояться уже в июле 2021 года. Об этом украинский президент написал в Twitter.

По словам главы государства, в повестке дня предстоящего визита будет расширение стратегического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Спасибо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.

Отметим, что 7 июня президенты Украины и США провели разговор.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Байденом.

Напомним, в Белом доме назвали предварительный перечень вопросов, которые планирует обсудить президент США Джо Байден с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи в Женеве 16 июня.

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