Байден пригласил Зеленского в США: когда состоится поездка [ Редактировать ]
В понедельник, 7 июня, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон. Зеленский поблагодарил его и рассказал, что его поездка в США должна состояться уже в июле 2021 года. Об этом украинский президент написал в Twitter.
По словам главы государства, в повестке дня предстоящего визита будет расширение стратегического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.
Спасибо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.
Отметим, что 7 июня президенты Украины и США провели разговор.
Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Байденом.
Напомним, в Белом доме назвали предварительный перечень вопросов, которые планирует обсудить президент США Джо Байден с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи в Женеве 16 июня.
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