Дочка принца Гаррі та Меган Маркл стане першою правнучкою королеви, народженою за кордоном. Лілібет Діана - друга дитина подружжя герцогів Сассекських. Вона народилася у Сполучених Штатах.

Чи отримає дівчинка титул принцеси і чи матиме право на монарший престол - дізналася Світлана Чернецька.

Новонароджену Лілібет Діану досі не показали світові. Герцоги Сассекські втекли в США саме для того, щоб мати більш приватне життя. Тож можуть ігнорувати всі традиції королівського протоколу.

Вікторія Мерфі, експертка з королівських питань:

Зараз герцоги абсолютно відділені від королівського життя та обов'язків, тож ця дитина, народжена в США, беззаперечно не матиме жодного внеску в діяльність монаршої родини.

Донька принца Гаррі та Меган Маркл народилася в Санта-Барбарі. У лікарні, що за 10-ть хвилин їзди від їхнього розкішного маєтку. У районі з десятками зіркових сусідів - від легенди журналістики Опри Вінфрі і до актриси Ґвінет Пелтров.

Це чудово, сподіваюся побачити її в нашому районі.

Елісон Гарді, жителька Монтесіто:

Ми звикли до гелікоптерів, журналістів, цього всього. У нас тут живуть мегазірки, а тепер і люди королівської крові. Тож ми доволі спокійно це сприймаємо.

Лілі Діана - друга дитина герцогів Сассекських. Їхньому первісткові Арчі 2 роки. Дівчинку назвали подвійним іменем: на честь матері принца Гаррі Діани Спенсер та бабусі - Її Величності. Єлизавета Друга називала себе Лілібет, коли була маленькою принцесою і не вміла правильно вимовляти "Елізабет".

Пестливе ім'я прижилося, так її називали всі рідні, а згодом і чоловік - принц Філіп. Усі члени королівської сім'ї привітали подружжя з поповненням. Хоча відверте інтерв'ю Гаррі й Меган американському телебаченню ще більше напружили стосунки з британськими родичами.

Роберт Джобсон, редактор відділу королівських новин британської газети:

Навколо цієї пари останнім часом було дуже багато негативу. Тож сподіваюся, ця дитина допоможе збудувати містки в стосунках королівської родини і принц Чарльз зможе насолодитися часом із внучкою, коли з'явиться можливість.

Через відстань та коронавірусні обмеження невідомо, коли новонароджену привезуть на батьківщину тата і представлять при дворі.

Попри відмову батьків від виконання королівських обов'язків, Лілі Діана все одно стала восьмою в списку спадкоємців престолу. Хоча титул принцеси при народженні їй не передбачений. Її Високістю дівчинка зможе стати, лише коли трон займе дідусь - принц Чарльз.