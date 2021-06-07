Дочка принца Гаррі та Меган Маркл: чи отримає дівчинка титул принцеси? [ Редактировать ]
Дочка принца Гаррі та Меган Маркл стане першою правнучкою королеви, народженою за кордоном. Лілібет Діана - друга дитина подружжя герцогів Сассекських. Вона народилася у Сполучених Штатах.
Чи отримає дівчинка титул принцеси і чи матиме право на монарший престол - дізналася Світлана Чернецька.
Новонароджену Лілібет Діану досі не показали світові. Герцоги Сассекські втекли в США саме для того, щоб мати більш приватне життя. Тож можуть ігнорувати всі традиції королівського протоколу.
Вікторія Мерфі, експертка з королівських питань:
Зараз герцоги абсолютно відділені від королівського життя та обов'язків, тож ця дитина, народжена в США, беззаперечно не матиме жодного внеску в діяльність монаршої родини.
Донька принца Гаррі та Меган Маркл народилася в Санта-Барбарі. У лікарні, що за 10-ть хвилин їзди від їхнього розкішного маєтку. У районі з десятками зіркових сусідів - від легенди журналістики Опри Вінфрі і до актриси Ґвінет Пелтров.
Це чудово, сподіваюся побачити її в нашому районі.
Елісон Гарді, жителька Монтесіто:
Ми звикли до гелікоптерів, журналістів, цього всього. У нас тут живуть мегазірки, а тепер і люди королівської крові. Тож ми доволі спокійно це сприймаємо.
Лілі Діана - друга дитина герцогів Сассекських. Їхньому первісткові Арчі 2 роки. Дівчинку назвали подвійним іменем: на честь матері принца Гаррі Діани Спенсер та бабусі - Її Величності. Єлизавета Друга називала себе Лілібет, коли була маленькою принцесою і не вміла правильно вимовляти "Елізабет".
Пестливе ім'я прижилося, так її називали всі рідні, а згодом і чоловік - принц Філіп. Усі члени королівської сім'ї привітали подружжя з поповненням. Хоча відверте інтерв'ю Гаррі й Меган американському телебаченню ще більше напружили стосунки з британськими родичами.
Роберт Джобсон, редактор відділу королівських новин британської газети:
Навколо цієї пари останнім часом було дуже багато негативу. Тож сподіваюся, ця дитина допоможе збудувати містки в стосунках королівської родини і принц Чарльз зможе насолодитися часом із внучкою, коли з'явиться можливість.
Через відстань та коронавірусні обмеження невідомо, коли новонароджену привезуть на батьківщину тата і представлять при дворі.
Попри відмову батьків від виконання королівських обов'язків, Лілі Діана все одно стала восьмою в списку спадкоємців престолу. Хоча титул принцеси при народженні їй не передбачений. Її Високістю дівчинка зможе стати, лише коли трон займе дідусь - принц Чарльз.
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