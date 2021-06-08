В понедельник, 7 июня, в Харькове, на 99-м году жизни умер генерал-майор авиации Михаил Карпеев, который был Почетным гражданином Харькова и последним Героем Советского Союза, проживающим в этом городе.

Мужчина родился в деревушке Якимово Чувашского автономного округа. В 1940 году он окончил десять классов школы № 4 и аэроклуб в Чебоксарах. В октябре того же года его призвали на службу в РККА. В августе 1941 года ускоренным курсом он окончил Свердловскую военную авиационную школу пилотов и отправился на фронт.

Михаил Карпеев совершил более 300 боевых вылетов, из них 100 на самолетах ИЛ-2 с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, 100 - на разведку и 110 - для связи с партизанами. Он участвовал в освобождении Харькова. В неполных 23 года получил звание Героя Советского Союза.

После войны Карпеев преподавал в Качинском авиационном училище, Ворошиловградском высшем военном училище, Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков, позже - работал инженером на Харьковском тракторном заводе.

Михаил Карпеев также был награжден орденом Ленина, медалью "Золотая звезда", двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны І степени, орденом Александра Невского, орденом Богдана Хмельницкого, орденом "За службу Отечеству в Вооруженных Силах" и почти 30 медалями.

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