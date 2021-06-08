Цього року на Черкащині під оптимізацію ОТГ відправляють майже сотню сільських шкіл

У Мошнівській ОТГ на Черкащині сільська рада вирішила ліквідувати місцеву школу. Людей таке рішення приголомшило. Бо майже шістдесят учнів будуть змушені навчатися у сусідньому селі, а приміщення їхньої школи чиновники планують здати з аукціону в оренду.

І сьогодні ми з вами пройдемося по хронології і по видатних особах історії України за сьомий клас.

Пан Юрій проводить свій останній урок. Софіївська школа 1-2 ступенів потрапила під ліквідацію. Про це педагогам іще до уроків сповістив директор.

Юрій Дерев'янко, вчитель історії Софіївської загальноосвітньої школи:

Це все дуже сумно ліквідація школи для села, ви самі розумієте, що частіше за все це означає приреченість села на загибель.

Школа малокомплектна і діти тут навчаються лише до 9 класу. Десятий і одинадцятий закінчують у сусідніх Шелепухах. Після ліквідації школи всіх дітей керівництво ОТГ планує перевести туди ж. Батьки учнів обурені, адже відстань хай і невелика - три кілометри, та ось дістатися в Шелепухи вкрай проблематично.

Наталя Крайня, бабуся учня Софіївської загальноосвітньої школи:

54 дітей наших треба доправити до школи, дві ходки. У автобус сідає 28 чоловік, плюс садік, а садік з 9 годин, аж у 9 заберуть у селі, а батькам на роботу на 7, на 8. Як доправлять дітей?

У Мошнівській сільській раді пояснюють: ідуть на цей крок через безвихідь. Від ліквідації школи місцевий бюджет отримає майже два мільйони гривень, які обіцяють спрямувати винятково на освіту.

Богдан Шкарбута, голова Мошнівської ОТГ:

Дві школи, якщо вони залишаться не матимуть перспектив, тому, що будуть малозаповнювана одна і друга. І всі будуть не отримувати належну субвенцію з держави.

Усіх педагогів із Софіївської школи голова обіцяє працевлаштувати в інших навчальних закладах. В обласному управлінні це питання вже тримають на особливому контролі. Окрім того, область планує перевірити ще й законність ухваленого ОТГ рішення, та умови навчання софіївських дітей у інших закладах.

Валерій Данилевський, начальник управління освіти і науки Черкаської ОДА:

Ось на ці три речі ми намагаємось впливати. Утримувати школу в тому статусі, чи в іншому - це вже питання місцевих громад. Сьогодні громади несуть повну матеріальну відповідальність за утримання навчальних закладів і сьогодні ці люди починають рахувати гроші.

І рахують так, що цього року на Черкащині під оптимізацію ОТГ відправляють майже сотню сільських шкіл. Свою ж жителі Софіївки відстоюватимуть до кінця. На знак протесту готові навіть перекрити дорогу.