Во вторник, 8 июня, в Нидерландах проходит второе судебное заседание, на котором рассматривают по существу дело о сбитом над Донбассом пассажирском рейсе МН17 в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил:

В общей сложности были установлены личности 296 человек, чьи тела или части тел были обнаружены на месте крушения. В отношении двух человек, которые предположительно находились на борту, но чьи останки не были обнаружены, было проведено расследование на основании найденных на месте крушения объектов, таких как удостоверения личности и мобильные телефоны. Данное расследование показало, что указанные люди находились на борту рейса MH17, их телефоны были подключены к вышкам передачи сигналов рядом с аэропортом Схипхол и содержали снимки, сделанные в аэропорту.

"Более того, посадочные талоны обоих людей находились в распоряжении аэропортовых служб, и оба были зарегистрированы как севшие на самолет. Это значит, что они находились на борту", - добавил он.

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Он отметил, что все останки были доставлены в Нидерланды и исследованы на наличие посторонних предметов с помощью специального оборудования. В общей сложности такие посторонние объекты были обнаружены в телах 61 пассажира. Однако по большей части они не имели отношение к взрыву и представляли собой импланты, кольца, а также другие подобные посторонние предметы.

В телах 28 жертв были обнаружены объекты, которые имели отношение к взрыву.

Также посторонние предметы были обнаружены в телах членов экипажа.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.

Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.

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