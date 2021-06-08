Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил о том, что все доказательства в деле о катастрофе MH-17 на Донбассе указывают на то, что самолет сбила российская ракета и именно Россия поставляла оружие. У версии следствия достаточно подтверждений. Об этом сообщает DW.

Мы видели так много взаимно подтверждающих доказательств, что в целом не существует другого объяснения - кроме факта того, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит (самолет, - ред.) и убиты 298 человек.

По его словам, в Bellingcat видели больше доказательств, чем те, которые были представлены в суде, поскольку изучили каждый доступный фрагмент телекоммуникационных данных, спутниковое фото, пост в соцсетях, размещенный российскими солдатами, в том числе из зенитно-ракетной бригады, которая могла транспортировать ЗРК "Бук".

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.

Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.

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