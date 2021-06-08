Служба безпеки України готова реформуватись та цінує намагання міжнародних партнерів допомогти в цьому. Водночас у реформі Служби не можна повністю імплементувати досвід провідних спецслужб світу, адже більшість із них не стикались із відкритою військовою агресією.



Про це заявив ректор Національної Академії СБУ Андрій Черняк в ефірі одного з українських телеканалів.



"СБУ сьогодні маневрує, вчиться і демонструє конкретні результати із протидії російським спецслужбам, сепаратистським проявам і терористичним загрозам. Оприлюднені досягнення – це лише невелика частина кропіткої роботи оперпрацівників, яку можна показати. У реформі ми орієнтуємося на досвід провідних спецслужб світу, але треба враховувати наші реалії - відкриту військову агресію з боку РФ", - наголосив Андрій Черняк.



За словами очільника єдиного в Україні контррозвідувального закладу, серед найбільш дискусійних питань нового законопроекту – демілітаризація співробітників СБУ та стрімке скорочення штату з 27 до 17 тисяч працівників протягом трьох років. "У цьому контексті, загальна чисельність російського ФСБ і білоруського КДБ - близько 220 тисяч співробітників. При цьому з 17 тисяч працівників СБУ лише кожен четвертий буде мати спеціальне звання, що однозначно негативно вплине на обороноздатність країни. У проведенні реформи нам головне – не послабити безпеку держави", – зауважив Андрій Черняк.



Під час інтерв’ю ректор Нацакадемії СБУ торкнувся також теми атестації співробітників СБУ: "Сліпа чи політично мотивована атестація призведе до негативних наслідків. До неї мають бути залучені виключно фахівці. Її не можуть проводити політичні діячі чи представники розвідувальних органів", - підкреслив Андрій Черняк.



Ректор зазначив, що фахівці Нацакадемії СБУ залучались як експерти до розробки законопроекту про СБУ у межах освітньої та наукової діяльності. Незважаючи на те, що законопроект досі не прийнято, в Академії вже розпочали впровадження суттєвих структурних і змістовних змін – розширюються напрями підготовки фахівців, створюються нові центри стратегічних комунікацій, антитерору та кібербезпеки.



Андрій Черняк детально розповів, як відбувається відбір до Національної академії СБУ та розвінчав міф, що в закладі навчаються лише діти генералів та вищого офіцерського складу: "Зараз близько 600 абітурієнтів вивчаються регіональними органами та направляються до Академії на фінальний етап відбору. У середньому 4-5 кандидатів на одне місце. Загалом серед наших курсантів менше 25 відсотків дітей, батьки яких дотичні до військової служби чи правоохоронної діяльності", - резюмував ректор Нацакадемії СБУ.