Так называемая земельная реформа – яркий пример антинародной политики нынешней власти. Проталкивая ее, власть говорит об инвестициях и развитии сельского хозяйства. На самом деле – создает условия для разорения фермеров и перехода украинской земли под контроль иностранных компаний и финансовых групп. Задачи защиты прав украинских граждан, возрождения села и сохранения украинских черноземов – национального достояния украинского народа – ей не интересны и не важны.

Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Проголосовав так называемую земельную реформу, "слуги" в угоду иностранным спекулянтам наплевали на мнение людей. Их не волнует, что подавляющее большинство украинских граждан против открытия рынка земли. И что без референдума такой важный вопрос нельзя решать", – сказал политик.

По словам Юрия Бойко, вместо широкого обсуждения земельной реформы власть специально выбрала для ее проталкивания период эпидемии и жестких карантинных ограничений.

"Истинные цели власти очевидны – вынудить селян-пайщиков и украинских фермеров продавать земельные наделы. Поэтому правительство последовательно сокращало поддержку аграриев даже в период эпидемии и карантина. Жизнь в украинском селе сделали невыносимой. Закрываются школы, ФАПы и больницы, работать негде, тарифы неподъемные. А громкий пиар власти о передаче сельхозземель громадам – не что иное, как подготовка к масштабным хищениям, вся ответственность за которые ляжет на местное самоуправление", – отметил он.

Сопредседатель партии акцентировал, что ОП-ЗЖ с самого выступала категорически против такой земельной реформы и отстаивала право граждан на владение земельным наделом, гарантированное Конституцией и Земельным кодексом. Политическая сила добивалась господдержки сельхозпроизводителей. Сейчас оспаривает конституционность земельной реформы в Конституционном Суде.

"Мы обратились в Конституционный Суд, мы держим на контроле этот процесс. Мы не позволим власти обмануть людей и провести "земельную аферу". Ни о какой продаже земли иностранцам речи быть не может. Украинской землей должны владеть только граждане Украины", – подчеркнул Юрий Бойко.