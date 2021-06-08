Музыкант Девид Скотт из Южной Африки придумал песню, в которой солист - кот. Видео с поющим четырехлапым стало "вирусным" в Сети.

Запись музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

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Видео с поющим котом он записал еще в мае, но вирусным оно стало только сейчас. Другие исполнители из разных стран добавляли свои партии с инструментами, и в результате получилась полноценная композиция.

Ролик объединил музыкантов из Украины, Бразилии, Чехии, России и США.

"Моя самая амбициозная коллаборация в интернете на сегодняшний день", - написал Девид Скотт в соцсети.

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