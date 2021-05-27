Птенец фламинго в синих ботинках покорил сеть (видео) [ Редактировать ]
Прогулка птенца фламинго в синих ботинках покорила пользователей сети.
Видео с маленьким фламинго, который разгуливал в синих тканевых ботинках, опубликовали сотрудники парка птиц в Сингапуре.
Как отмечают работники парка, ботинки предназначены для того, чтобы защитить птицу от слишком твердой поверхности во время прогулки.
Смешной птенец развеселил сеть и собрал тысячи лайков.
Ранее мы писали о том, что в Николавеской области впервые заметили розовых фламинго. Розовый фламинго - единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего СРСР. Их можно встретить в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастисор.
Также сообщалось, что в Одесском порту была замечена стая пингвинов. Млекопитающие приплыли к людям, так как порт во время карантина не работал.
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