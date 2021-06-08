Політолог пояснив, чому Україна досі не в НАТО [ Редактировать ]
У вівторок, 8 червня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" політолог Микола Давидюк оцінив можливості вступу України в НАТО.
"Насправді дійсно Зеленський не до місця згадує НАТО і ПДЧ. В ті моменти, коли відверто треба просити зброю, гроші і військову підтримку, ми говоримо про ПДЧ. ПДЧ - це стратегічна річ. Все таки, вступ в НАТО для нас надзвичайно важливий і можливо навіть життєво необхідний. Це наша стратегія. Але в момент, коли росіяни приводять 200 000 військ на наші кордони, ми скажемо: "Дивіться, у нас є бумажка на 8 років розписана". І що?", - зазначив експерт.
Він також додав: "Інколи треба розділяти політичне мислення повинне бути більш глибоке і більш різностороннє. Все ж таки не бачать нас в Альянсі. Вони бачать Росію великою загрозою, великою проблемою, а ми як один із моментів каталізаторів цієї загрози".
Проте, політолог не виключає можливості членства України в НАТО.
"Давайте чесно! Чи завжди ми заходимо туди, де нас чекають? Ні! Чи хотіли нам безвіз? Та явно, що ні. Чи хотіли нам давати якусь фінансову допомогу в якийсь момент? Але ми хотіли цього і йшли на зустріч цьому. Тому, потрібно вимагати... Якщо ми робимо якісь політичні ходи, влучні трюки, то, я впевнений, ми можемо всього досягати", - резюмував він.
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