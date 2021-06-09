МОЗ предлагает продлить карантин в Украине на лето [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения выступает за продление карантина в Украине на лето. Соответствующее предложение вскоре поступит правительству.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства.
"Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен", - сказал Ляшко.
По словам министра, в Украине должны оставить основные противоэпидемические ограничения - обязательность масок в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.
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