Вся Украина перешла в "зеленую" зону карантина [ Редактировать ]
В Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Согласно данным Минздрава, вся Украина перешла в "зеленую" зону.
В этой зоне действуют следующие ограничения:
- масочный режим в общественных зданиях,
- массовые мероприятия с участием более 50 человек,
- кинотеатры и учреждения культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале,
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест,
- посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения.
Отметим, по процедуре в "зеленую" зону переводит Минздрав, но окончательное решение должна принять госкомиссия ТЭБ и ЧС. После ее решения все области официально станут "зелеными".
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