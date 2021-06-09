Министерство здравоохранения Украины сообщило о 1385 новых случаях коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 756 человек, умерли 77 пациентов, а выздоровели 6962 человека. Протестовали за вчера методом ПЦР - 25 344 человека, методом ИФА - 11 463 человека, экспресс-тестами - 23 813 человек.

Читайте также, в Украину придет четвертая волна коронавируса. Новый всплеск заболеваний ориентировочно ожидается через две-три недели после майских праздников, киевский врач-эпидемиолог добавляет, что теплая погода не спасет от распространения коронавируса.

Ранее мы писали, что главным механизмом борьбы с "индийским" штаммом коронавируса является соблюдение карантина. при "индийском" штамме меняется клиническая картина течения болезни, возможны поражения кишечно-желудочного тракта, почек, интоксикация, но механизмы борьбы с любым штаммом одинаковые.

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